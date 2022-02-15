Ректор медуниверситета предлагает частным клиникам принимать волгоградцев по полису

Такую картину общественники увидели в поликлинике №2 на проспекте Металлургов. Фото: ОНФ.

Жители Волгограда уже месяц жалуются на огромные очереди в поликлиниках, в которых приходится отстаивать половину дня. Увидев это, активисты ОНФ решили проверить, насколько своевременно оказывается медпомощь населению. И вместе со студентами-волонтерами отправились на проверку поликлиник. Уверяют, что ничего страшного не увидели. Ни диких очередей, ни падающих в обморок пациентов. Хотя нагрузки на амбулаторное звено, конечно, выросли.

Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин предложил для спасения ситуации задействовать в приеме пациентов в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом частные клиники, при этом пациентов там предполагается обслуживать по полису ОМС.

- Участие частных клиник в рамках финансирования через Фонд обязательного медицинского страхования могло бы серьезно повлиять на ситуацию. Понятно, что этот ресурс может быть задействован только временно – в период пиковых нагрузок на государственную систему здравоохранения, – считает Шкарин.

По мнению ректора, врачи частных медклиник могли пройти обучение и так же ездить к пациентам на вызовы, при необходимости отправляя их на госпитализацию. Распределять пациентов по врачам государственных и негосударственных учреждений мог бы единий центр, созданный властями.