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Общество15 февраля 2022 8:57

В селе под Волгоградом на дом упал беспилотник

Транспортная прокуратура начала проверку
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Транспортная прокуратура начала проверку по факту падения беспилотного летательного аппарата. Фото: Архив "КП".

Транспортная прокуратура начала проверку по факту падения беспилотного летательного аппарата. Фото: Архив "КП".

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне жители села Лог Иловлинского района Волгоградской области встревожились нежданному гостю, который прилетел с неба. На крышу одного из домов 14 февраля рухнул беспилотный летательный аппарат. Однако поводов для паники у селян нет, благо что предмет небольшого размера. Во время инцидента никто не пострадал, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. По факту падения беспилотника организована проверка.

Прокуратуре предстоит выяснить, кому принадлежит летательный аппарат и по какой причине он упал на частный дом в селе.

- По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования, - добавили в транспортной прокуратуре.