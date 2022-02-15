Под Волгоградом машина скорой помощи попала в ДТП

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Михайловке в ДТП попала машина скорой помощи, происшествие случилось ночью 14 февраля. 69-летний водитель за рулем «УАЗ-396295» буксировал тросом автомобиль «ЛУИДОР 225080» экстренной службы с парковки, которая находилась на 791 километре трассы Р-22 «Каспий», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Выезжая на магистраль, «буханка» не уступила дорогу и столкнулась с грузовиком «Ford Transit».

В результате происшествия пострадали 2 человека – 60-летний мужчина, который управлял машиной скорой помощи, и 53-летний пассажир «Ford». Их доставили в больницу.