Волгоградские выпускники выбрали предметы для сдачи ЕГЭ

Во время основного этапа ЕГЭ предметы будут сдавать 10,3 тысячи выпускников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 11 тысяч человек будут сдавать Единый государственный экзамен в Волгоградской области в 2022 году. Из них 10 тысяч – это выпускники нынешнего года. Экзаменационная кампания традиционно пройдет в 3 этапа: досрочный, основной, дополнительный. И уже выпускники определились с предметами, которые будут сдавать во время ЕГЭ. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Во время основного периода ЕГЭ-2022 сдавать предметы будут 10,3 тысячи человек. Все они напишут русский язык, который является обязательным. Математику базового уровня сдадут 5,3 тысячи выпускников. 5 тысяч человек выбрали обществознание, математику профильного уровня – 4,4 тысячи. ЕГЭ по биологии напишут 2,5 тысячи будущих абитуриентов, по физике – почти 2 тысячи. В этом году выросло число выпускников, которые сдадут информатику – 1,3 тысячи. Также волгоградцы выбрали экзамены по истории, химии, литературе, географии, английский, немецкий, французский, испанский, китайский языки.

Во время досрочного этапа ЕГЭ сдадут 450 человек – это студенты колледжей и техникумов, а также выпускники прошлых лет. Предметами-лидерами стали русский язык, обществознание, математика профильного уровня, биология.

Основной период ЕГЭ состоится с 26 мая по 17 июня. С 23 июня по 2 июля будут резервные дни по всем предметам. Дополнительный этап пройдет в сентябре по русскому языку и базовой математике для тех выпускников, которые не получили аттестат.