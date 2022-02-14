«Предположительно серый седан»: в Волгограде ищут скрывшегося с места ДТП водителя

Полиция разыскивает виновника ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде 14 февраля произошло ДТП, в котором травмы получила женщина-пешеход, а водитель скрылся. Происшествие случилось около 11.00 на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе. Неизвестный водитель предположительно на сером седане двигался со стороны проспекта Канатчиков по направлению к улице Фадеева, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Напротив дома №16а на проспекте Героев Сталинграда автомобиль сбил 31-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Пешеход получила травму. Водитель с места ДТП скрылся, - отметили в региональном Главке МВД.

Полицейские просят волгоградцев, которые были очевидцами происшествия или знают местонахождение водителя, сообщить об этом по телефонам 02, 93-21-31 или 93-77-75.