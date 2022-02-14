В Волгограде в пяти районах отключат электричество 15 февраля

Из-за плановых работ в Волгограде во вторник света не будет в пяти районах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители большинства районов Волгограда во вторник столкнутся с неработающими электроприборами. В городе пройдут очередные плановые работы на электросетях и оборудовании, из-за которых некоторые адреса будут обесточены. 15 февраля электричество отключат в пяти районах. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжение временно будет отсутствовать в Дзержинском, Краснооктябрьском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах.

В Дзержинском районе останутся без света с 9.00 до 15.00 следующие адреса: ул. Ангарская, 73-95, 124-136; ул. Яблочкина, 3-15, 14-22, 21, 23; ул. Киквидзе, 2-32, 3-37, 13а; ул. Сакко и Ванцетти, 15-23, 16-26, 26/43, 26/221, 26/223, 26/293, 26/229, 26/231, 26/232, 30; ул. Халтурина, 1-7, 2-26, 11-23, 26/236, 26/248; ул. Попова, 1-13, 2-20, 13а; ул. Кобринская, 24-52, 23-29, 33-41, 56-64; ул. Куринская, 20-36, 23, 27-45, 22в; ул. Сульская, 25-29, 26-32, 27а, 27б, 27в, 33/1, 35; ул. Миусская, 21-31, 26-36; ул. Софьи Ковалевской, 1-23, 1б, 2-6, 3б, 5б, 6а, 7а, 7б, 8-20, 15б, 17а, 17б.

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточат улицу Аграрную, 21-43, 34-38, 47, а также улицу Окраинную, 1б-19б, 1-19, 2-18.

В Ворошиловском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Серпуховская, 1, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22; ул. Царицынской Обороны, 1, 2, 3; 7, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32; ул. Симбирская, 17, 21; пер. Симбирский, 5, 5а; ул. Профсоюзная, 15/1.

В Советском районе с неработающими электроприборами столкнутся с 9.00 до 17.00 жители домов на улице 35-й Гвардейской Дивизии, 46, 48, 50, 52 и на улице Иншакова, 6, 8.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся адреса: ул. Мачтозаводская, 2а, 2б, 2-14; ул. Глубинная, 1а, 1-13, 2а, 2б, 2-14; ул. Лениногорская, 1а, 1б, 1-13, 2а, 2-16; ул. Перископская, 35-45, 44-46. С 12.00 до 17.00 обесточат улицы Хабаровскую, Семиполатинскую, Дальневосточную, Леваневского, Подгорную, Шоссейную, Изобильную, Янтарную, Магистральную, переулок Подгорный.