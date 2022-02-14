В 2022 году в Волгограде отремонтируют танцующий мост через Волгу

Фото: пресс-служба областная администрация.

В последние годы волгоградские автомобилисты чаще жалуются на пробки из-за ремонта дорог, чем на состояние самих магистралей. С 2014-го в Волгоградской области активно реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги». Каждый год приводят в порядок сотни километров трасс, и сами волгоградцы отмечают, что ездить стало комфортнее. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, в 2022 году запланирован ремонт как минимум 400 км автомагистралей.

В списке ключевых объектов – трассы в Октябрьском районе («Октябрьский — Шебалино» и «Октябрьский — Громославка — Шебалино») протяженностью почти 63 км, 4 участка на дороге Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино». В этом году обновят дорожное покрытие на танцующем мосту через Волгу.

В Волгограде продолжат строительство второго этапа по Электролесовской, а также десятков улиц, на состояние которых жалуются люди.

- В целом с 2014 года работами всех видов было охвачено свыше 3,2 тыс км федеральных, региональных и местных автодорог. Сейчас на территории субъекта продолжается строительство обхода Волгограда и объездной дороги посёлка Горьковского, Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, - добавили в обладминистрации.