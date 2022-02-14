Днем +7, ночью -15: погода в Волгоградской области 15 февраля

В Волгограде светит солнце. Фото: Юлия Данильченко

Во вторник, 15 февраля, жителей Волгоградской области ожидают температурные качели. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном Гидрометцентре, ночью будут сильные морозы до -15 градусов, а днем потеплеет до +7. Но не везде, а местами - так передают синоптики. А вообще средняя дневная температура достигнет -2...+3, ночная -5...-10 градусов. Вторник будет солнечным, хотя с утра возможны туманы и изморозь. Ветер тоже стихнет, максимальные порывы достигнут 7 метров в секунду.

В Волгограде 15 февраля ночью ожидается -8...-10, днем 0...+2 градуса тепла. Осадков не обещают. Зато с большой вероятностью завтра в городе-герое будет также солнечно, как и сегодня