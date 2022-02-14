14-летнего школьника из Норильска подозревают в лжеминировании волгоградских школ

Следком возбудил уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Норильске задержали 14-летнего школьника, подозреваемого в лжеминировании школ Волгограда. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В отношении подростка, который уже достиг возраста уголовной ответственности, возбудили дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Преступление юноша совершил в январе 2022 года, находясь в родном городе. Он связался с 16-летним знакомым, который за 10 тысяч предложил отправить в образовательные социальные учреждения Волгограда письма с угрозами теракта.

- Подозреваемый, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, действуя умышленно, используя электронную почту, трижды направлял текстовые сообщения, содержащие заведомо ложные сообщения, - уточнили в ведомстве.

Его задержали сотрудники УФСБ по Красноярскому краю. Школьника взяли под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

А тем временем в Волгограде в этот же период была серия лжеминирований, под подозрение попал 16-летний житель города-героя.