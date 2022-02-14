Волгоградский священник о 14 февраля: "Нужно вырвать всю эту инородность из голов нашей молодежи"

Для бизнеса 14 февраля - выгодный праздник. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Каждый год самый популярный товар начала февраля – это сердечки: подушки в виде сердечек, конфеты сердечками, и даже носки с романтичным принтом. Молодежь готовится ко Дню всех влюбленных. Но кто-то принципиально не признает этот день праздником, даже неофициальным. Им претит сама идея «западной» романтики. В соцсетях 14 февраля появился пост волгоградского священника, настоятеля храма святого Феодора Ушакова Евгения Караваева. "Февральский Валентин пришёл извне — под ложной оболочкой «святого покровителя любви» навязывается откровенный разврат, чуждые «ценности», пропаганда откровенного блуда и свободных отношений".

Священнослужитель противопоставляет День святого Валентина (грязные отношения) Дню семьи и верности - празднику святых Петра и Февронии. "Необходимо вырвать всю эту инородность из голов нашей молодежи". Мнение отца Евгения Караваева поддержали его подписчики.

«Все правильно. История этого праздника не очень красивая для нас — православных»

Но нашлись и те, кто удивился агрессии священнослужителя.

«День Святого Валентина уже давно не день какого-то святого, а просто День влюбленных, это не церковный праздник».

Кстати, церковь много лет пытается заменить чуждый праздник своим Днем семьи и верности 8 июля. Но пока не очень эффективно. Праздник этот летний. Значит целевая аудитория на каникулах и в отпусках, без телевизоров, но с интернетом, где мнение церкви представлено не очень широко. А вот еще один день для признания в любви пока остается весьма популярным.