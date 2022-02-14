Коронавирус убил 30-летнего непривитого волгоградца

За весь период пандемии от ковида погибли 6147 волгоградцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 14 февраля, в оперштабе Волгоградской области сообщили о новых жертвах коронавируса: за сутки скончались 11 жителей региона. Одному из них было всего 30 лет. Мужчина не вакцинировался. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава, пациента госпитализировали уже в тяжелом состоянии.

- Сразу направлен в реанимацию. Несмотря на усилия врачей спасти пациента не удалось, - уточнили в профильном ведомстве.

Среди погибших за сутки 5 мужчин (30, 67, 74, 75, 86 лет) и 6 женщин (64, 71, 74, 78, 82, 83 лет). За весь период пандемии от ковида погибли 6147 волгоградцев.