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Здоровье14 февраля 2022 11:15

Коронавирус убил 30-летнего непривитого волгоградца

За сутки ковид унес жизни 11 жителей области
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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За весь период пандемии от ковида погибли 6147 волгоградцев.

За весь период пандемии от ковида погибли 6147 волгоградцев.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 14 февраля, в оперштабе Волгоградской области сообщили о новых жертвах коронавируса: за сутки скончались 11 жителей региона. Одному из них было всего 30 лет. Мужчина не вакцинировался. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава, пациента госпитализировали уже в тяжелом состоянии.

- Сразу направлен в реанимацию. Несмотря на усилия врачей спасти пациента не удалось, - уточнили в профильном ведомстве.

Среди погибших за сутки 5 мужчин (30, 67, 74, 75, 86 лет) и 6 женщин (64, 71, 74, 78, 82, 83 лет). За весь период пандемии от ковида погибли 6147 волгоградцев.