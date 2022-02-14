В Волгограде не собираются сносить автовокзал из-за застройки улицы Пархоменко

Застройка улицы Пархоменко не потребует сноса здания автовокзала Фото: Екатерина СИМОХИНА

Власти Волгоградской области опровергли информацию местных СМИ якобы о предстоящем сносе автовокзала. Вопрос переноса места отправления автобусов с улицы Балонина не рассматривается. Центральный автовокзал продолжает свою деятельность по осуществлению перевозок по междугородним и межмуниципальным направлениям. На улицу Ткачева переехал лишь офис автовокзала. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

- Информация о сносе здания автовокзала на улице Балонина, размещенная в местных СМИ, не соответствует действительности. Планы по сносу здания или переносу автовокзала в другое место не рассматриваются, - подчеркнули в облкомдортрансе.

При этом меняется юридической адрес ГУП ВОП «Вокзал – Авто», которое обслуживает пассажиров автобусными перевозками. Ранее компания была зарегистрирована на улице Козловской, 32а. Теперь часть административного персонала разместиться в нежилых помещениях на улице Ткачева, 3, которые являются собственностью Волгоградской области.

Отметим, слухи о возможном сносе автовокзала на улице Балонина появились после решения застроить находящийся рядом склон пятью высотками. Однако поводов для беспокойства нет. Как отметили в мэрии, возведение четырех 25-этажных и одного 13-этажного домов на склоне между улицей Пархоменко и железной дорогой не коснется здания автовокзала.