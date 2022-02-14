Ущерб природе на 550 миллионов: в Волгограде «Концессии водоснабжения» поймали на загрязнении Волги

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Межрегиональное управление Росприроднадзора вместе с природоохранной прокуратурой проверили деятельность ООО «Концессии водоснабжения» в сфере соблюдения законов об охране окружающей среды. Во время многократных надзорных мероприятий проводились выезды на остров Голодный, где расположены очистные сооружения канализации. Были взяты пробы природной и поверхностной воды из акватории Волги, а также стоков. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Росприроднадзоре. Лабораторные исследования показали превышение нормы допустимой концентрации загрязняющих веществ – алюминия, цинка, ортофосфатов, нефтепродуктов, марганцу.

- Также, в составе сброса обнаружено наличие загрязняющего вещества – хрома, на которое у ООО «Концессии водоснабжения» отсутствует разрешение и норматив на сброс, что нарушает правила водопользования при сбросе сточных вод в р. Волга, - отметили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора.

В отчетах компания искажала данные о достигнутом экологическом эффекте с 2016 по 2022 год. По документам «Концессии» затратили на сохранение экологии более 83 миллионов рублей. При этом реальная затраченная сумма, которая выявилась во время проверок, составила всего 581 тысячу рублей. В деятельности концессионера установили административные правонарушения. Водным объектам был причинен ущерб на 550 миллионов рублей, который подлежит взысканию в бюджет.

Материалы по неподтвержденному освоению более 83 миллионов рублей и причинению вреда Волге были переданы в межрайонную природоохранную прокуратуру. Результаты проверок могут быть обжалованы.