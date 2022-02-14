В Волгоградской области растет число госпитализаций и тяжелых пациентов с COVID-19

Растет число волгоградцев с тяжелой формой коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области зашкаливает, ежесуточно заражается более 2 тысяч человек. Это не могло не сказаться на увеличении пациентов в ковидариях. На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров отметил, что за последние 10 дней количество госпитализаций выросло на 30%. В инфекционных стационарах с COVID-19 лечатся почти 4 тысячи волгоградцев. К сожалению, растет доля больных с тяжелой формой ковида – на сегодня в реанимациях 289 человек.

- Медицинские работники отмечают, что среди поступающих в стационары людей растет доля пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой и очень тяжелой форме. Речь, как и раньше, в основном идет о людях старшего возраста и о людях с хроническими заболеваниями, из которых наиболее подвержены тяжелому течению болезни люди, до сих пор не прошедшие вакцинацию, - заявил Андрей Бочаров.

При этом в регионе стабилизируется ситуация с заболеваемостью детей. Сократилось число закрытых на карантин школ, сейчас на дистант переведены 8 образовательных учреждений, 10 дней назад их было 85.

- Доля детей, проходящих стационарное лечение от коронавирусной инфекции в общем числе пациентов инфекционных госпиталей, за две недели снизилась почти вдвое, с 11% до 6,3%, - добавил губернатор.

Сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ. В феврале еженедельно фиксируется по 50 тысяч человек с простудами. В течение 2,5 недель заболеваемость выше пороговых значений во всех возрастных группах.