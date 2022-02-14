В центре Волгограда продают помещение книжного магазина «Кассандра»

В центре Волгограда продают помещение книжного магазина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде продают помещение в доме №11 на улице Мира, в котором находится книжный магазин «Кассандра». Объявление было опубликовано на популярном сервисе. Продавец выставил цену в 50 миллионов рублей. Общая площадь коммерческого помещения с первым этажом и подвалом составляет 447 квадратных метра. Его капитально ремонтировали в 2016 году.

В объявлении отмечается, что объект недвижимости находится в престижном месте. Рядом объекты культуры, кафе, рестораны, салоны красоты.

- Помещение можно использовать для банка, аптеки, ресторана, офиса, торговую площадь и другие виды деятельности, - указано в сообщении о продаже.

Отметим, уже долгие годы на улице Мира, 11 работает книжный магазин «Кассандра». В прошлом году гендиректор сети Светлана Серая на встрече волгоградских бизнесменов с уполномоченным по правам предпринимателей Борисом Титовым пожаловалась на большие убытки из-за депрессивности города.

- Даже те книжные магазины, которые находятся в собственности, а это 70%, они убыточные. Трафика вообще нет. Никому ничего не нужно. Депрессия, просто какая-то большая общегородская депрессия, во всех социальных слоях населения, - заявила в марте 2021 года Светлана Серая.