За сутки от коронавируса скончались 10 жителей Волгограда

Самой молодой жертве ковида было 43 года Фото: Екатерина СИМОХИНА

13 февраля федеральный оперативный штаб сообщил о 14 погибших от коронавируса в Волгоградской области. По данным регионального оперштаба за последние сутки скончались 10 человек. Всего они проживали в Волгограде. Самой молодой жертвой COVID-19 стала 43-летняя женщина.

Также вирус оказался смертельных для еще семи женщин, которым было от 57 лет до 91 года. Скончались двое мужчин 69 и 75 лет. Всего за пандемию от коронавируса погибли 6136 жителей Волгоградской области, в Волгограде жертвами ковида стали 2862 человек.