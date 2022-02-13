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Здоровье13 февраля 2022 14:30

За сутки от коронавируса скончались 10 жителей Волгограда

Погибли от COVID-19 двое мужчин и 8 женщин от 34 лет
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Самой молодой жертве ковида было 43 года

Самой молодой жертве ковида было 43 года

Фото: Екатерина СИМОХИНА

13 февраля федеральный оперативный штаб сообщил о 14 погибших от коронавируса в Волгоградской области. По данным регионального оперштаба за последние сутки скончались 10 человек. Всего они проживали в Волгограде. Самой молодой жертвой COVID-19 стала 43-летняя женщина.

Также вирус оказался смертельных для еще семи женщин, которым было от 57 лет до 91 года. Скончались двое мужчин 69 и 75 лет. Всего за пандемию от коронавируса погибли 6136 жителей Волгоградской области, в Волгограде жертвами ковида стали 2862 человек.