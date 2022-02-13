В трех районах Волгограда не будет электричества 14 февраля

Электричество 14 февраля отключат на восьми улицах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В начале новой рабочей недели жители Волгограда столкнутся с коммунальными неприятностями. В понедельник в южной и северной частях города пройдут плановые отключения электричества из-за ремонта и профилактики оборудования. 14 февраля свет будет отсутствовать в трех районах – в Красноармейском, Кировском и Краснооктябрьском. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 обесточат несколько малоэтажек на улице Фадеева. Без света останутся жители домов №41, 41а, 43, 49.

В Кировском районе электричество отключат с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Сенная, 9-17; ул. Травяная, 1-71, 2а-4; ул. Песчаная, 6-80; ул. Ильмовая, 3, 4; ул. Ореховая, 2.

В Краснооктябрьском электроснабжения не будет с 9.00 до 17.00 на улице Аграрной, 21-43, 34-38, 47, а также на улице Окраинной, 1б-19б, 1-19, 2-18.