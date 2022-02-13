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Общество13 февраля 2022 11:36

В Волгограде на 5,5 часов задерживается авиарейс в Москву

Не может отправиться в аэропорт «Внуково» самолет «Победы»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Вылет из Волгограда в Москву перенесли на 5,5 часов

Вылет из Волгограда в Москву перенесли на 5,5 часов

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В воскресенье, 13 февраля, в аэропорту Волгограда задерживается один рейс. Примерно на 5,5 часов отложили вылет из «Гумрака» самолета авиакомпании «Победа». Лайнер «Boeing 737» должен был отправиться в аэропорт «Внуково» в 10.30, теперь вылет перенесли на 16.10, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на онлайн-табло международного аэропорта Волгограда.

Отметим, из Москвы самолет в Волгоград прибыл в 9.44 – на 16 минут раньше запланированного времени. Однако с обратным вылетом возникли сложности. Остальные рейсы в волгоградском аэропорту в воскресенье выполняются по расписанию.