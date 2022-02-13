В Волгоградской области 14 февраля ударят 17-градусные морозы

В Волгограде в начале рабочей недели днем будет небольшой мороз Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградскую область вернулись сильные морозы, в ближайшие сутки они составят -17 градусов. Правда, температура воздуха сильно опускается только в ночные часы. 14 февраля в Волгограде и области малооблачная погода без существенных осадков. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, местами сохранятся отложения мокрого снега, сложные отложения и изморозь. Ветер северо-западный, западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, ночью и утром его порывы будут составлять 8-13 м/с.

По области температура воздуха в ночное время будет -6...-11º, местами при прояснении -12...-17º. В понедельник днем 0...-5º, в южных районах до +4º. В Волгограде ночью -7...-9º, завтра днем 0...-2º.