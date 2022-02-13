В 2021 году волгоградцам вернули свыше 11 миллионов за некачественные товары и услуги

Больше всего обращений от потребителей было из-за некачественных товаров Фото: Андрей АБРАМОВ

Жителям Волгоградской области в 2021 году вернули свыше 11 миллионов рублей за некачественные товары и услуги. Были проведены более 5,8 тысяч консультаций по вопросам защиты прав потребителей. Специалисты в муниципалитетах составили 1,1 тысячи претензий и составили 163 исковых заявления. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

Чаще всего волгоградцы в прошлом году жаловались на качество и порядок реализации товаров, число обращений составило 76,2% от общего числа. Также жители региона консультировались по вопросам услуг ЖКХ и бытового обслуживания. В досудебном порядке был возмещен материальный ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей, было выплачено около 90 тысяч рублей неустойки.

В суды было направлен 121 исковое заявление в защиту прав потребителей. В пользу жителей взыскали более 4 миллионов рублей материального ущерба, 113 тысяч составила общая сумма компенсации морального вреда, было выплачено 989 тысяч рублей неустойки.

- За неисполнение требований потребителей в добровольном порядке в пользу граждан и в соответствующие бюджеты муниципальных образований взыскано штрафов на сумму более 260 тысяч рублей, - отметили в облпромторге и ТЭК.