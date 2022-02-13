На юге Волгограда снова выставили на торги ТЦ «Гурман»

Торговый центр заполнен магазинами и кафе на 97% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде во второй раз пытаются продать торговый центр «Гурман», который находится в Красноармейском районе. Начальная цена за здание площадью 5 598,5 квадратных метра и прилегающий земельный участок площадью 2 914 квадратных метра составляет 280 миллионов рублей. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на Российский аукционный дом, торги пройдут 24 марта.

ТЦ «Гурман» находится по адресу бульвар Энгельса, 20. Как сообщается в аукционной информации, объект заполнен арендаторами на 97%, среди которых крупные магазины бытовой техники, продуктов, одежды, а также кафе. Его окупаемость проекта будет в пределах 8-9 лет. При этом торговый центр находится в ипотеке с 11 января 2021 года по 29 ноября 2030 года. Торговый центр уже выставлялся на торги в конце прошлого года, начальная цена была на 10 миллионов больше – 290 миллионов рублей. Но покупателей не нашлось.