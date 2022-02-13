Под Волгоградом «ВАЗ» сбил 7-летнего мальчика

Ребенка с травмами госпитализировали Фото: Эдуард Пальгунов

Накануне утром, 12 февраля, в Камышине 7-летний мальчик попал под колеса автомобиля. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 32-летний водитель за рулем «ВАЗ-21099» ехал со стороны проспекта Пионеров по направлению к переулку Титова. Напротив дома №34 на улице Ленина машина наехала на ребенка. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия школьник получил травмы. Скорая помощь увезла его в больницу.

Отметим, в Волгоградской области только в январе произошло 39 ДТП с участием пешеходов. Жертвами стали 3 человека, еще 38 волгоградцев получили травмы.