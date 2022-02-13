Волгоград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 февраля 2022 7:38

Под Волгоградом «ВАЗ» сбил 7-летнего мальчика

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ребенка с травмами госпитализировали

Ребенка с травмами госпитализировали

Фото: Эдуард Пальгунов

Накануне утром, 12 февраля, в Камышине 7-летний мальчик попал под колеса автомобиля. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 32-летний водитель за рулем «ВАЗ-21099» ехал со стороны проспекта Пионеров по направлению к переулку Титова. Напротив дома №34 на улице Ленина машина наехала на ребенка. Мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия школьник получил травмы. Скорая помощь увезла его в больницу.

Отметим, в Волгоградской области только в январе произошло 39 ДТП с участием пешеходов. Жертвами стали 3 человека, еще 38 волгоградцев получили травмы.