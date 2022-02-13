В Волгоградской области более двух месяцев растут цены на дизельное топливо

Дизельное топливо растет в цене уже более двух месяцев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автомобилисты, с каждым разом приезжая на заправки, сталкиваются с постоянно меняющимися ценами на топливо. Как правило, стоимость только растет. В Волгоградской области уже более двух месяцев не прекращается еженедельное увеличение цены на дизельное топливо. Только за прошлую неделю оно подорожало на 0,23% и в среднем стоит теперь 53 рубля 42 копейки. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Волгоградстата. Вообще с конца ноября вырос в цене на 2 рубля 52 копейки.

Бензин марок АИ-95 и АИ-98 в Волгоградской области за неделю не изменился в цене. 95-й стоит в среднем 53 рубля 21 копейку, 98-й – 57 рублей 45 копеек. А бензин АИ-92 даже немного подешевел – 0,29%. Его средняя цена составляет 47 рублей 96 копеек.