«Ротор» потерпел первое поражение на сборах

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» потерпел первое поражение на зимних сборах перед возобновлением футбольного сезона. Волгоградская команда в Турции уступила выступающему в чемпионате Латвии коллективу «Лиепая». Встреча завершилась со счетом 1:2 не в пользу подопечных Артема Куликова, за сине-голубых единственный мяч забил Роман Минаев.

Для «Ротора» эта игра нынешней зимой стала пятой. В Крымске команда из Волгограда на первом сборе крупно обыграла «Висту» из Геленджика (3:0). В Турции волгоградцы успели обыграть со счетом 4:2 болгарский «Хебар», со счетом 2:1 был повержен казахстанский «Акжайык». Также были еще 2 ничьи, встреча с «Мактааралом» из Казахстана завершилась без голов, в матче сине-голубых и «Марицы» из Болгарии был зафиксирован счет 2:2.

Отметим, сезон для «Ротора» возобновится 3 марта. В этот день волгоградцы в Казани сыграют с «Рубином» в рамках 1/8 финала Кубка России.