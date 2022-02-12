В Волгоградской области скончался председатель райсуда

Андрею Луневу было всего 50 лет. Фото: Котельниковский райсуд

Председатель Котельниковского районного суда Волгоградской области Андрей Лунев ушел из жизни 12 февраля 2022 года. Ему было всего 50 лет, сообщили в суде.

- Для коллег Андрей Владимирович навсегда останется мудрым, справедливым и надежным человеком, обладающим исключительными нравственными качествами, - скорбят коллеги. - Это невосполнимая потеря для судейского сообщества региона.

Уроженец Челябинска Андрей Лунев окончил окончил МГСУ по специальности «юриспруденция». Уже через год указом президента был назначен судьей в Котельниковский райсуд, а с 2009 года стал его председателем. Работе в судебной системе он отдал 21 год своей жизни. Среди коллег пользовался уважением и авторитетом.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям родным и близким, друзьям и коллегам Андрея Лунева.