Глава Волгограда осмотрел сгоревшую неделю назад школу

Школа №56 горела в начале февраля. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Неделя прошла после пожара в школе №56 Кировского района Волгограда. У учеников заканчивается карантин по ОРВИ и с понедельника они выходят на занятия в соседнюю 110-ю школу. А на пострадавшем от огня первом этаже сгоревшей школы начался ремонт. Там 12 февраля провел рабочее совещание глава Волгограда Владимир Марченко.

- Завершена оценка ущерба, составлен план работ, решен вопрос и с организацией, которая выполнит ремонт первого этажа школы №56, - рассказали в администрации Волгограда.

Работы на 2 и 3 этажах сгоревшей школы уже почти завершены. Стены и потолки отмыли от копоти и заново покрасили и побелили. А вот на первом этаже, где и был очаг пожара, придется полностью менять полы, пострадавшие от огня окна и двери. Только потом здесь будут штукатурить и красить стены.

Напомним, пожар в школе №56 случился в прошлую субботу. В результате выгорел холл на первом этаже вместе с мебелью. Надышалась гарью и попала в больницу вахтер, которая в тот момент находилась на дежурстве. Пока власти решали проблемы, школьников отправили на карантин.