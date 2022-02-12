27-летняя женщина умерла от ковида в Волгограде

Скончавшаяся девушка не была привита от ковида. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С начала пандемии в Волгоградской области коронавирус и его осложнения унесли жизни 6126 человек, 12 летальных исходов подтвердили только за последние сутки. Среди жертв COVID-19 снова совсем молодая женщина, которой было 27 лет, сообщили в оперштабе.

- 27-летняя женщина не была вакцинирована от новой коронавирусной инфекции, - пояснили в облздраве. – Ее госпитализировали в многопрофильный стационар в связи с впервые выявленным аутоимунным воспалительным процессом и заболеванием выводящей системы. В ходе обследования выявлен COVID-19, поражение выводящей и дыхательной систем.

После такого диагноза девушку перевели в инфекционный стационар. Но с каждым днем волгоградке становилось все хуже. Спасти ее врачи не смогли.

Среди жертв коронавируса на сегодня еще 6 женщин в возрасте от 69 до 92 лет, а также 5 мужчин, младшему из которых было 68 лет, старшему – 84. Восемь умерших проживали в Волгограде, по одному – в Котельниковском и Октябрьском, Серафимовичском и Урюпинском районах области.

Заболевших с каждым днем все больше – за последние 24 часа подтвердили ковид у 2046 человек - это абсолютный рекорд пандемии.