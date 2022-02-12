В Волгограде хотят построить еще две дороги в Родниковой долине

В новом микрорайоне построят новые проезды. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде хотят построить еще две новые дороги в развивающемся микрорайоне Родниковая долина в Советском районе – одну к поселку Песчанка, вторую - параллельно улице Шевченко. По проекту планировки и межевания территории под будущие проезды начались общественные обсуждения, сообщили в администрации Волгограда.

- Общественные обсуждения пройдут с 12 февраля по14 марта 2022 года по адресу: ул. Порт-Саида, 7а, - рассказали в мэрии.

В сторону поселка Песчанка пойдет 2-километровая четырехполосная дорога. Помимо основной магистрали шириной 16 метров проект предусматривает малый 6-метровый проезд, а также двухметровые тротуары и велодорожки, которые отделят от дороги зеленой зоной.

Вторая дорога протяженностью 400 метров пойдет от пересечения улиц Плиева и Химина, параллельно улице Шевченко. Эта магистраль обеспечит транспортную доступность домов, расположенных южнее улицы Степанищева. Помимо самого проезда здесь также хотят построить тротуары, велодорожки и парковки.

Напомним, сейчас в Родниковой долине идет строительство еще двух дорог, которые откроют для автомобилистов до конца года, - продолжение улицы Родниковой и улицы №10.