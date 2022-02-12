В Волгограде хотят построить фитнес-центр на Красном

Эскиз ФОКа на ул. Хользунова.

Администрация Волгограда проведет публичные слушания о предоставлении застройщику разрешения на строительство спорткомплекса. В Краснооктябрьском районе Волгограда компания ООО «Рента Вектор» решила построить фитнес-центр. Для этого инвестор выбрал участок площадью 3906 кв. метров на границе многоэтажной застройки и частного сектора на улице Хользунова – между домами на улице Титова, 58 и на улице Вогульской, сообщили в мэрии.

- Инвестор планирует построить двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на три спортивных зала, раздевалки и технические помещения, - рассказали в администрации города.

Сейчас на месте, где может появиться спортивный объект, пустырь. Однако принадлежащий области участок расположен в жилой зоне среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых зданий (Ж3). На сегодня эту землю разрешено использовать для «культурного развития». Чтобы фитнес-центр стал явью, инвестор просит изменить назначение участка на «спорт». Публичные слушания по поводу внесения изменений в градостроительную документацию пройдут с 16 февраля по 2 марта 2022 года. Проект выставят на проспекте Ленина, 119. Посмотреть его в администрации района волгоградцы смогут в будни с 10 до 12 часов, также можно внести свои предложения относительно проекта в журнале учета.