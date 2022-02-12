Под Волгоградом скончался спикер Михайловской гордумы Петр Локтионов

Петр Локтионов. Фото: гордума Михайловки

Михайловская городская дума Волгоградской области за три месяца потеряла уже второго председателя. В декабре ушла из жизни 55-летняя Татьяна Забазнова. 12 февраля пришла печальная весть о смерти заменившего ее врио председателя гордумы Петра Локтионова. Депутат скоропостижно скончался на 62-м году жизни.

- Сегодня, на 62-м году скончался Локтионов Петр Григорьевич. Депутатский корпус и аппарат Михайловской городской Думы выражают искренние соболезнования родным и близким, - сообщили коллеги.

Напомним, директор Себряковского филиала ВолгГТУ Татьяна Забазнова стала председателем Михайловской гордумы 22 сентября 2017 года. Тогда же ее заместителем выбрали Петра Локтионова. Осенью Забазнова вместе с супругом заболели коронавирусом. Бывшего начальника ОВД 64-летнего Федора Забазнова похоронили 5 ноября. Спустя месяц не стало и его жены. После этого спикером гордумы стал Локтионов. Он до последнего исполнял свои обязанности, его смерть стала неожиданностью для всех.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным, коллегам и друзьям Петра Григорьевича.