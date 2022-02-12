Супруги-библиотекари умерли от COVID-19 в Волгограде

Виктор и Наталья Нестеровы познакомились с друг с другом еще в школе. Фото: соцсети

«Не стало удивительной супружеской пары - Виктора Михайловича и Натальи Наумовны Нестеровых. Их жизни унес COVID-19», - сообщили печальную новость о кончине семьи библиотекарей в Централизованной системе библиотек Волгограда.

Супругов-библиотекарей подкосил коронавирус. Сначала 1 февраля скончалась Наталья Нестерова. Через два дня не стало и ее супруга. Виктор Михайлович ушел из жизни, так и не узнав, что его жены уже нет. Последние дни в реанимации ковидного госпиталя он провел без сознания.

Супруги Нестеровы несколько десятилетий проработали в Центральной библиотеке Волгограда, оставались «в строю», даже когда вышли на пенсию. Их любили, уважали, ими восхищались.

- Виктор и Наталья познакомились с друг с другом в школе. Соединили свои судьбы, родили детей, воспитывали внуков и до самого конца жизненного пути оставались преданными друг другу, - рассказывают коллеги. - Жили долго, счастливо и ушли почти в один день.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким, друзьям и коллегам Виктора Михайловича и Натальи Наумовны.