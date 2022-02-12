Волгоградцам покажут море весенних цветов. Фото: облкомприроды

В преддверие весны и Дня влюбленных волгоградцев приглашают на выставку первоцветов в волжскую оранжерею областного ботанического сада. Продлится выставка с 13 по 20 февраля 2022. Гиацинты, фрезии, крокусы, ландыши, тюльпаны, нарциссы, примулы, цикламены – в этом году жителям Волгограда и Волжского представят беспрецедентное количество первых весенних цветов, сообщили в облкомприроды.

- Впервые вниманию гостей в этом году будет представлен мускари, известный как мышиный гиацинт, а также ландыши и необычные формы крокусов, - рассказали в комитете.

Для любителей фотосессий в ботаническом саду флористы подготовят панно из примул, арку из фрезий и нарциссов, а также сердце из цикламенов. Можно будет сделать снимки и на фоне экзотических тропических растений - посещение этих оранжерей тоже входит в экскурсию. Попасть на выставку в Волжском можно по предварительной записи, телефоны: 8(8443)41-60-11 и 8(961)-081-92-57.