В Волгоградской области инкассаторская машина вылетела в кювет

В двух ДТП пострадали два человека. Фото: Тимур ХАНОВ

Инкассаторская машина попала в ДТП в Котовском районе Волгоградской области в эту субботу, 11 февраля. Ехавший со стороны Камышина «Рено Мушкетер» вылетел в кювет на трассе «Калининск - Жирновск - Котово - Камышин» неподалеку от села Коростино. Один из инкассаторов получил ранения, сообщили в региональном главке МВД.

- По предварительной информации, 52-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Мушкетер», не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет, - рассказали в пресс-службе полиции региона.

Получившего в результате ДТП травму головы 49-летнего инкассатора на скорой увезли в Камышинскую ЦРБ.

В тот же день еще авария случилась на этой же трассе, но уже между Котово и Жирновском. «Тойота» вылетела с дороги и врезалась в снежный вал. В больнице оказалась 33-летняя пассажирка из внедорожника.