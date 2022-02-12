В Волгограде ушел из жизни мэтр уголовного права Валерий Беляев

Валерий Беляев прожил долгую жизнь. Фото: соцсети

В Волгограде 11 февраля на 87-м году жизни скончался бывший преподаватель Высшей следственной школы МВД, первый заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин юридического факультета Волгоградской академии госслужбы, профессор Валерий Беляев. Причиной смерти мэтра уголовного права стала продолжительная болезнь. Печальная новость пришла из Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС.

- Он был оригинальным мыслителем, неординарной Личностью и навсегда останется в памяти тех, кто его знал, не только профессионалом и прекрасным человеком, но и настоящим Учителем, обладающим высокими душевными и нравственными качествами, - рассказывают коллеги. - Память о Валерии Григорьевиче Беляеве навсегда останется в сердцах его коллег, учеников и друзей.

Прощание с Валерием Беляевым пройдет 15 февраля в 16.30 в зале №1 ритуального комплекса «Память» на улице Землячки.

- Мэтр уголовного права, полковник милиции... Человек-легенда! Глыба! Как он сам говорил: его либо боялись, либо обожали - но равнодушных к нему людей точно не было, - вспоминает доцент ВИУ Виктория Тронева.

- Яркий и неповторимый, строгий и великодушный, глубокий мыслитель и остроумный человек, настоящий юрист и блестящий педагог! Это все о нём, - скорбит бывший ректор вуза Михаил Сукиасян. - Валерий Григорьевич вырастил не одно поколение юристов, которые будут достойно продолжать его дело и помнить наставления своего Учителя.

Уроженец города Фролово Валерий Беляев прожил долгую жизнь. С отличием окончил Ростовский государственный университет, до 1973 года преподавал в РГУ, затем 23 года был начальником кафедры уголовного права Высшей следственной школы МВД. В мае 1996 года перешел на работу в академию госслужбы. Много лет возглавлял Комиссию по вопросам помилования Волгоградской области. В США ему посвятили почтовую марку. Полковник милиции и Почетный работник ВПО России опубликовал более 200 научных работ, имел множество наград и благодарных учеников.

«Комсомольская правда» выражает глубокие соболезнования друзьям и близким, коллегам и ученикам Валерия Григорьевича.