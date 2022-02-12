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Общество12 февраля 2022 6:30

На башне обсерватории планетария в Волгограде восстановили часы

Вскоре начнется реставрация «звездного дома»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградский планетарий ждет ремонта.

Волгоградский планетарий ждет ремонта.

В Волгограде готовят к реставрации здание «звездного дома». Тем временем, на башне обсерватории планетария отремонтировали и запустили часы, которые остановились несколько лет назад. Для этого в город на Волге приехал научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, заведующий обсерваторией МГУ Сергей Жуйко, сообщили в комитете культуры региона.

- Специалист настроил работу звёздных и солнечных часов, провёл обследование технической части подвижной платформы башни обсерватория, - рассказали в облкомкультуры.

Кроме того, зав. обсерватории МГУ дал советы по обслуживанию телескопа-рефрактора Carl Zeiss. В свое время его создали специально для Волгоградского планетария, так что прибор уникальный. Появятся в планетарии в этом году и три новых мощных телескопа.