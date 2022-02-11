В Волгограде прокуратура нашла «мертвые души» в 3-й больнице

В больнице зарплату за техперсонал получала кадровичка. Фото ВОКБ №3

В декабре 2021 года у облздрава возникли вопросы к финансово-хозяйственной деятельности начальника отдела кадров областной больницы №3 (ГБУЗ ВОКБ №3), ее отстранили от работы. После надзорной проверки 11 февраля 2022 года прокуратура Центрального района Волгограда инициировала уголовное преследование по факту выплаты более 2 миллионов рублей «мертвым душам», сообщили в прокуратуре региона.

- Установлено, что начальником отдела кадров в период с 2016 по 2021 годы осуществлялось фиктивное трудоустройство в учреждение технического персонала, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

«Мертвым душам» за это время начислили более 2 миллионов рублей зарплаты, которые кадровик обналичила и потратила на свои нужды. Прокуратура направила материалы проверки следователям, которые решат вопрос о возбуждении уголовного дела на сотрудницу больницы за мошенничество и служебный подлог.