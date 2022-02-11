В Волгоградской области экс-начальнику МРЭО дали 4 года колонии за взятку

Купленные права обошлись гаишнику слишком дорого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михайловский районный суд Волгоградской области 11 февраля огласил приговор по уголовному делу экс-начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД в Михайловке. Купленные права обошлись гаишнику слишком дорого. За взятку в 20 тысяч рублей бывший полицейский проведет 4 года в колонии общего режима, заплатит 400 тысяч штрафа и не сможет два года работать в органах, сообщили в прокуратуре региона.

- Ранее обвиняемый был освобожден от занимаемой должности в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника МВД, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Как установил суд, 14 мая 2021 года начальник МРЭО перед экзаменом на получение водительских прав принял от знакомого 20 тысяч рублей за гарантированный успех. Майора полиции тут же задержали. Свою вину он признал лишь частично. Вели дело оперативники регионального УФСБ и службы собственной безопасности главка МВД, расследованием занимались следователи СУ СКР по Волгоградской области.