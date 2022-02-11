Облздрав отчитался о борьбе с очередями в поликлиниках Волгограда

Очередь в поликлинике №2. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Не проходит и дня без обсуждений очередей в поликлиниках Волгограда. Только за минувшие сутки в поликлинику №28 в Дзержинском районе обратилось порядка 300 человек. Раньше, до коронавируса, число пациентов не превышало 80. То есть нагрузка выросла в пять раз и порой достигает тысячи пациентов в сутки. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава, медики справляются с выросшим числом инфицированных. Около 70% обратившихся осматривают на дому. Тех, кто приходит в медучреждение, стараются принять быстро. Но, например, утром наблюдается большой наплыв.

- При образовании очередей производится их перераспределение между кабинетами специалистов, которые были дополнительно привлечены для работы с пациентами и закрытия больничных листов. На этаже работает дежурный администратор, который занимается перераспределением пациентов между кабинетами, - рассказали в облздраве.

В профильном комитете отмечают, что волгоградцы привыкают к оформлению больничных дистанционно. Но многим нужен бумажный документ, они приходят повторно. Приходят и за результатами ПЦР, который требуют работодатели. В итоге люди вынуждены ждать в очередях.

- Лечебное учреждение регулярно проводит мониторинг наличия очередей и в случае наплыва пациентов для закрытия больничных листов привлекаются дополнительные специалисты, - отметили в облздраве.