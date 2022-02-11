В Волгоградской области выросли цены на молочные продукты, овощи, хлеб

Более чем на 2% подорожал хлеб Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередная неделя в Волгоградской области принесла новое подорожание продуктов. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на данные Волгоградстата, с 28 января по 4 февраля в магазинах и на рынках выросли цены на ряд продовольственных товаров, среди которых молочная продукция и овощи. На 1,33% подорожало пастеризованное молоко, на 2,71% - сметана, 1,7% - творог. На 3,08% увеличилась стоимость у пшеничной муки, что привело к росту ценников на 1,15% у макарон, а также на 2,01% у пшеничного хлеба и булочных изделий - они стоят в среднем свыше 70 рублей.

Среди овощей на прошлой неделе подорожали капуста на 4,62% (средняя цена за кг 84,4 рубля), репчатый лук – на 2,13%, морковь – на 2,65% (средняя цена за кг 37,55 рубля). У огурцов цена выросла на 3,65% (средняя цена за кг 160,43 рубля), у помидоров – на 2,99% (средняя цена за кг 143,52 рубля). На 1,6% подорожала баранина, ее стоимость за килограмм в среднем более 439 рублей, на 1,37% увеличилась стоимость на колбасы, на 2,09% - на детские фруктово-ягодные консервы.