Новое медоборудование поступило в больницы Волгоградской области

В арсенале у медиков новое оборудование. Фото: АВО

В распоряжении волгоградских медиков в 2022 году появилось еще 34 единицы современного оборудования. В поликлиники и ЦРБ региона поступили эндоскопы, мониторы пациентов и другая медтехника, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Эндоскопическое оборудование поступило в Руднянскую, Котовскую, Кумылженскую, Николаевскую, Старополтавскую, Алексеевскую ЦРБ и волгоградскую поликлинику № 2. Мониторы пациентов поступили в Дубовскую ЦРБ, - рассказали в облздраве.

В 2021 году арсенал волгоградских медиков пополнили еще более 200 единиц медтехники, также в распоряжении поликлиник и больниц передали 110 санитарных машин, на которых врачи ездят на вызовы к пациентам.