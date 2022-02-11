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Общество11 февраля 2022 13:21

Новое медоборудование поступило в больницы Волгоградской области

В распоряжении медиков еще 34 единицы современного оборудования
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В арсенале у медиков новое оборудование. Фото: АВО

В арсенале у медиков новое оборудование. Фото: АВО

В распоряжении волгоградских медиков в 2022 году появилось еще 34 единицы современного оборудования. В поликлиники и ЦРБ региона поступили эндоскопы, мониторы пациентов и другая медтехника, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- Эндоскопическое оборудование поступило в Руднянскую, Котовскую, Кумылженскую, Николаевскую, Старополтавскую, Алексеевскую ЦРБ и волгоградскую поликлинику № 2. Мониторы пациентов поступили в Дубовскую ЦРБ, - рассказали в облздраве.

В 2021 году арсенал волгоградских медиков пополнили еще более 200 единиц медтехники, также в распоряжении поликлиник и больниц передали 110 санитарных машин, на которых врачи ездят на вызовы к пациентам.