Неравнодушные волгоградцы спасли хаски, которую живодеры связали выбросили в яму под Астраханью

Фото: волонтеры.

Эта история произошла в одном из сел Астраханской области. Семья завела породистую собаку, которая стала сбегать. Хаски часто сбегают, любители породы знают об этой особенности. Но хозяева устали искать пса, который в поиске еды стал душить чьих-то кур. Спустя время собаку нашли в яме – ее избили, прострелили ухо, обмотали проводом и выбросили умирать. Но мимо проезжали добрые люди, которые, к счастью, вытащили бедолагу из лап смерти. Астраханцы искали волонтеров, которые приютили бы хаски. И нашли, правда, в Волгограде. Директор международного благотворительного фонда помощи бездомным животным «Твори Добро» Яна Водолажская забирает собаку в «Хвостатый дом». Напомним, зоозащитница ранее высказалась о том, что люди разжигают ненависть к собакам, которых сами же выкидывают на улицу. Это наглядный пример.

- В чем она виновата? В том, что сначала одни решили заработать на ней и она родилась, потом они продали ее за копейки, а потом другие выкинули! В этом виновата она? В том, что она пыталась выжить и искала себе пропитание? – возмущены волонтеры из Волгограда.

Собака едет в город-герой, ей требуются лечение, а потом и любящие хозяева. Неравнодушные люди могут поучаствовать в судьбе собаки (ссылка).