В выходные в Волгоградской области ожидается гололед из-за снега и дождя

В выходные на улицах может быть скользко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие выходные в Волгоградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Также пойдут осадки от небольших до умеренных, местами даже сильные. 12 февраля дождь, снег, мокрый снег и морось прогнозируют как в областном центре, так и в районах региона. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, в субботу отдельных районах будут туман, гололед, метели, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Юго-западный ветер по области подует с порывами до 13-18 м/с, в Волгограде – до 8-13 м/с.

По Волгоградской области в ночь на субботу температура воздуха составит +4...-1º, в дневные часы -1...+4º, местами до +6º. В Волгограде ночью около 0º, днем +1...+3º.

В воскресенье в регионе ветер поменяет направление на северо-западное и усилит скорость, его порывы достигнут 15-20 м/с. По области и в Волгограде в ночь на 13 февраля и утром будет идти снег, ожидаются метели, днем без существенных осадков. Температура воздуха начнет опускаться, в районах ночью будет -1...-6º, при прояснении -6...-11º, днем -4...+1º, в отдельных северных районах -4...-7º. В областном центре в ночь на воскресенье -3...-5º, в дневные часы 0...-2º.