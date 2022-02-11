В Волгоградской области ФСБ задержала банду торговцев оружием

Кадр оперативного видео.

В январе-феврале 2022 ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 26 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, задержаны 87 человек в 20 субъектах страны. В том числе, троих торговцев оружием задержали в Волгоградской области, при обысках у них нашли целый арсенал, сообщили в региональном УФСБ.

- По местам их проживания изъяты револьвер системы Нагана, пистолет кустарного производства с прибором для бесшумной стрельбы, 1 пулемет Дегтярева, 682 боеприпаса различного калибра, более 20 основных и составных частей огнестрельного оружия, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном УФСБ России.

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору. Нелегальных оружейников задержали также в Москве и Подмосковье, Дагестане и Ингушетии, в Крыму, Краснодарском крае и других регионах страны. Среди изъятых у преступников «трофеев» четыре пулемета и шесть пистолет- пулеметов. Всего из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, более 17 килограммов взрывчатых веществ, а также гранаты, патроны и более полутора сотен артиллерийских боеприпасов.