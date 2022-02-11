В Волгоградской области матери за гибель детей в пожаре грозит до 4 лет тюрьмы

Материалы уголовного дела были направлены в суд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу на 34-летнюю жительницу Елани. Она обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», ее будут судить за гибель сыновей в пожаре. 3 ноября 2021 года многодетная мать, будучи пьяной, оставила дома без присмотра детей 2, 4, 8 и 10 лет. Самый маленький ребенок нашел зажигалку и поджег простынь, огонь быстро распространился по жилищу, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

10-летняя девочка помогла выбраться на улицу своему 4-летнему брату, а оставшиеся в доме мальчики 4 и 10 лет погибли от отравления продуктами горения. Отправившаяся гулять мать не признает вины.

- Проверив материалы уголовного дела, прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения по существу в Еланский районный суд Волгоградской области, - отметили в региональной прокуратуре.

Женщине грозит лишение свободы до 4 лет. Известно, что сводные брат и сестра, которые спаслись во время пожара, проживают с отцами. В суде находится заявление прокуратуры о лишении матери родительских прав.