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Общество11 февраля 2022 11:43

В Волгограде на торги выставили детский сад «Теремок»

Пока в детском учреждении продолжают заниматься малыши
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
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Фото: страничка садика "Теремок" в соцсетях.

Фото: страничка садика "Теремок" в соцсетях.

В Волгограде с молотка продают здание частного детского сада. Двухэтажную постройку на улице Куринской на Ангарском выставили на торги с начальной стоимостью 7 757 100 рублей. Образовательное учреждение работает в городе с 2010 года, и сейчас в него продолжают ходить дети. Нежилое здание имеет площадь 991,4 квадратных метра. Договор аренды на земельный участок под ним действует до конца 2059 года.

Садик оказался на сайте «торги-россии.рф» по причине банкротства компании-собственника. Должник - строительная компания "ЦЕФЕЙ". Здание уже не первый раз пытаются продать, но волгоградский арбитражный суд признал сделку недействительной.

Уже в понедельник, 14 февраля, стартует прием предложений, он продлится 4 дня.