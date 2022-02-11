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Происшествия11 февраля 2022 11:31

Под Волгоградом замначальнику колонии грозит срок за украденный двигатель

На 43-летнего мужчину возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Следком возбудил уголовное дело.

Следком возбудил уголовное дело.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком возбудил уголовное дело на 43-летнего замначальника по тыловому обеспечению исправительной колонии Камышина – мужчину подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Сейчас следователи собирают доказательства вины камышанина, причастного к краже двигателя. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону, воспользовавшись своей должностью, замначальника подменил двигатели на служебном автомобиле.

- Заменил двигатель на менее ценный по стоимости и техническим параметрам. После этого, похищенный двигатель злоумышленник использовал в личных целях, установив его на принадлежащий ему автомобиль, -уточнили в следкоме.

Следователи проверят мужчину на причастность к другой противоправной деятельности.