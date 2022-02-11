Под Волгоградом замначальнику колонии грозит срок за украденный двигатель

Следком возбудил уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком возбудил уголовное дело на 43-летнего замначальника по тыловому обеспечению исправительной колонии Камышина – мужчину подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Сейчас следователи собирают доказательства вины камышанина, причастного к краже двигателя. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону, воспользовавшись своей должностью, замначальника подменил двигатели на служебном автомобиле.

- Заменил двигатель на менее ценный по стоимости и техническим параметрам. После этого, похищенный двигатель злоумышленник использовал в личных целях, установив его на принадлежащий ему автомобиль, -уточнили в следкоме.

Следователи проверят мужчину на причастность к другой противоправной деятельности.