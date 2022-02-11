В Волгограде главврач больницы идет под суд за присвоение и подлог

Главврач присваивал себе несколько зарплат. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде за трудоустройство «мертвых душ» под суд идет бывший главный врач детской городской больницы Волжского. 41-летнего мужчину обвиняют в 13 эпизодах служебного подлога и 17 эпизодах присвоения, на которых он «заработал» более 2 миллионов рублей, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

- Ущерб в размере более 2 миллионов рублей возмещен обвиняемым в полном объеме. Уголовное дело бывшего главврача с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным следствия, в течение восьми лет до января 2021 года главврач фиктивно трудоустраивал людей к себе в больницу, начислял им зарплату и тратил ее на собственные нужды. При этом подчиненные должны были вносить заведомо ложные сведения в табели учета.