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Происшествия11 февраля 2022 11:10

В Волгограде главврач больницы идет под суд за присвоение и подлог

Мужчина трудоустраивал «мертвые души» и присваивал их зарплату
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Главврач присваивал себе несколько зарплат.

Главврач присваивал себе несколько зарплат.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде за трудоустройство «мертвых душ» под суд идет бывший главный врач детской городской больницы Волжского. 41-летнего мужчину обвиняют в 13 эпизодах служебного подлога и 17 эпизодах присвоения, на которых он «заработал» более 2 миллионов рублей, сообщили в следственном управлении СКР по региону.

- Ущерб в размере более 2 миллионов рублей возмещен обвиняемым в полном объеме. Уголовное дело бывшего главврача с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

По данным следствия, в течение восьми лет до января 2021 года главврач фиктивно трудоустраивал людей к себе в больницу, начислял им зарплату и тратил ее на собственные нужды. При этом подчиненные должны были вносить заведомо ложные сведения в табели учета.