12 из 17 претендентов на должность директора УК в Волгограде провалили экзамен

Руководитель управляющей организации должен знать законодательство в сфере ЖКХ. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Две трети потенциальных руководителей управляющих организаций в Волгоградской области не соответствуют должности и не знают элементарных вещей об управлении многоквартирными домами. Из 17 претендентов на должность директора УК прошли испытания только 5 человек. Такие данные сообщили в инспекции госжилнадзора региона по итогам квалификационного экзамена, который лицензионная комиссия провела 9 февраля.

- При отсутствии квалификационного аттестата лицо не вправе занимать руководящую должность в управляющей организации, - поясняют в госжилнадзоре.

УК с директором без квалификационного аттестата не получит лицензию на право работать. Ведь руководитель управляющей организации должен знать законодательство в сфере ЖКХ, согласно которому его компании придется работать. Среди вопросов периодичность оказания услуг и выполнения работ в МКД, перечень обязательных работ, знание СанПиН, стандартов управления МКД, организации собрания собственников и проведения обязательных осмотров, расчет платы за ЖКУ и прочее.