Застройщик заплатит волгоградцу 119 тысяч рублей неустойки

Решение еще не вступило в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тракторозаводский райсуд Волгограда встал на защиту прав жителя города-героя, потребовавшего неустойку с застройщика за нарушение сроков передачи квартиры в 22-этажном доме на улице Пархоменко №8а. Она составила 119 тысяч рублей. об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе суда. Обратившийся гражданин участвовал в долевом строительстве и планировал въехать в новое жилье, но шли месяцы, а ключи он так и не получил. Сумму насчитали за период с января по июль 2021 года, хотя дом должны были сдать в апреле 2020-го.

Застройщик объяснял, что администрация не выдавала разрешение на ввод жилого дома, это случилось только в июне 2021-го, а в течение двух месяцев, как установлено законом, собственникам вручили ключи. Но суд не счел это оправданием. Однако уменьшил размер неустойки из-за начавшейся пандемии.