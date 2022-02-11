В Волгограде подростки сами составят меню для школьных столовых

В столовой будет меню "на выбор" от самих детей. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде старшеклассникам предложили составить собственное меню для школьных столовых. В рамках пилотного проекта «Решаем сами» среди учеников 8 – 10 классов стартовал конкурс на лучшее меню для завтраков и обедов, - сообщили в мэрии.

- Ученики сами будут разрабатывать блюда для включения их в меню, пользуясь советами профессионалов о том, как сделать их не только вкусными, но и полезными, - пояснили в администрации Волгограда.

Задача не только в том, чтобы включить в школьное меню «съедобные» для подростков блюда. Проект поможет ученикам освоить принципы здорового питания. По данным городского департамента по образованию, в программе конкурса есть теоретические и практические занятия, а также мастер-классы. В финале каждая команда разработает свое 5-дневного меню и приготовит из него несколько блюд, а оценивать их будет жюри, в которое войдут родители, профессиональные технологи и шеф-повара ресторанов. Итоги подведут в конце учебного года, а применять лучшее меню в столовых будут с сентября.

Напомним, сейчас в Волгограде учеников начальных классов кормят бесплатно, а с 5 по 11 класс рассчитывать на горячее питание в школьной столовой могут льготники.